Tennis: Alexander Zverev in Monte Carlo souverän ins Achtelfinale

Alexander Zverev startet in Monte Carlo mit einem souveränen Sieg in seine europäische Sandplatzsaison.

In Madrid gewann er zweimal, in Rom einmal - nur in Monte Carlo kam er bei fünf Teilnahmen nur einmal über die Runde der letzten 16 (Halbfinale 2018) hinaus. Im Vorjahr war Zverev in der dritten Runde am Belgier David Goffin gescheitert.