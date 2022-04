VfL Wolfsburg: Auch Schult-Vertreterin Weiß fällt aus

Dem VfL Wolfsburg gehen in der entscheidenden Phase der Saison die Torhüterinnen aus. Auch Almuth Schults Vertreterin fällt aus.

Nach Nationaltorhüterin Almuth Schult (Schulterverletzung) hat am Mittwoch Vertreterin Lisa Weiß eine Verletzung an der rechten Hand erlitten, die eine Operation erforderlich macht. (NEWS: Alles zur Frauen-Bundesliga)

Wann Schult wieder auflaufen kann, ist noch offen. Ihr Einsatz im Halbfinale des DFB-Pokals am kommenden Sonntag bei Meister FC Bayern ist wegen ihrer Zerrung in der Schulter fraglich.

Wegen der Verletzung hatte die 31-Jährige ihren Einsatz für das deutsche Spiel in der WM-Qualifikation am Dienstag in Serbien (2:3) absagen müssen. (DATEN: Die Tabelle der Frauen-Bundesliga)