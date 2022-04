WM-Qualifikation: Handballer gewinnen Hinspiel gegen Färöer

Deutschlands Handballer haben das Hinspiel der WM-Play-offs gegen die Färöer gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte den krassen Außenseiter in Kiel souverän mit 34:26 (17:11) und hat nun beste Chancen auf die Teilnahme an der nächsten Weltmeisterschaft (10. bis 28. Januar 2023) in Polen und Schweden.