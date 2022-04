Skispringen: Revolution perfekt! FIS erlaubt Frauen-Skifliegen in Vikersund

Die FIS hat eine wegweisende Entscheidung getroffen und erlaubt den Frauen einen Skiflug-Wettbewerb am Monsterbakken in Vikersund - mit einer Einschränkung.

Die Skispringerinnen haben einen großen Erfolg im Kampf um „Schanzengleichheit“ gefeiert und dürfen in der kommenden Saison ihren ersten Wettkampf im Skifliegen austragen. (NEWS: Alles zum Wintersport)

Wie das zuständige Unterkomitee des Weltverbandes FIS am Mittwoch einstimmig beschloss, soll auf der größten Schanze der Welt, dem „Monsterbakken“ im norwegischen Vikersund, eine Frauen-Konkurrenz stattfinden.

„Wir sind darüber einig gewesen, den Frauen diese Tür zu öffnen“, hieß es in einer Mitteilung des Komitees: „Es gibt immer noch viele Bedenken und Ängste hinsichtlich der Sicherheit und weiterer Aspekte, aber der Zeitpunkt ist der richtige, um die Frauen von einer Skiflugschanze starten zu lassen.“

Skispringen: Frauen zum Skifliegen nach Vikersund

Das übergeordnete Skisprung-Komitee muss die Entscheidung am 9. Mai noch absegnen.

Den Weltrekord hält seit 2003 die Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz mit am Kulm in Bad Mitterndorf erzielten 200 m. Seit langem hatten die Springerinnen um die Aufnahme von Flug-Wettbewerben in ihren Wettkampf-Kalender gerungen.