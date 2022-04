Champions League heute LIVE: Liverpool - Benfica & Atlético - Manchester City im TV, Stream, Ticker

Der FC Liverpool und Manchester City kämpfen um den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Die beiden englischen Kontrahenten gehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in ihre Spiele - ehe es am Wochenende zum nächsten direkten Duell kommt.

Am Wochenende standen sie sich in einem bemerkenswerten Showdown gegenüber, nun sind sie im Fernduell gefordert: Manchester City und der FC Liverpool wollen ins Halbfinale der Champions League einziehen.

Die bessere Ausgangslage hat der LFC: Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp setzte sich im Hinspiel mit 3:1 gegen Benfica durch und hat nun vor heimischem Publikum an der Anfield Road alle Trümpfe in der Hand. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Trotz des Zwei-Tore-Vorsprungs sei seine Mannschaft noch keinesfalls durch, erklärte Klopp: “Es ist noch nicht vorbei. Es ist erst Halbzeit. Benfica hat auch in Amsterdam gewonnen.“

Nach dem nervenaufreibenden und intensiven Duell in der Liga (2:2) am Sonntag stehen sie Manchester City am Ende der Woche erneut gegenüber, wen es zum Halbfinale des FA Cups kommt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)