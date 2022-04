FC Bayern: Villarreal-Coach Emery attackiert Oliver Kahn

Nach den kritischen Worten von Bayern-Boss Oliver Kahn in Richtung Villarreal holen die Spanier zum Konter aus. Coach Emery empfiehlt den Münchnern mehr Demut.

Freunde fürs Leben werden die zwei so schnell wohl nicht mehr:

Was war geschehen? Der Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters hatte den spanischen Kontrahenten mit den Worten bedacht: „Es gibt wenig unangenehmere Mannschaften, gegen die man spielen kann. Diesen Defensivriegel zu knacken - ich weiß gar nicht, was die für ein System gespielt haben -, da braucht man sehr, sehr viel Geduld, muss immer wieder anlaufen, sich immer wieder geduldig Chancen herausarbeiten.“

FC Bayern: Emery geht mit Kahn auf Konfrontationskurs

„Wenn er unsere Taktik infrage stellt, hat er wohl unser erstes Spiel vergessen“, meinte Emery während der Pressekonferenz. (STIMMEN: Bayern geschockt - „Habe ihn noch nie so sprachlos gesehen“)

Der Trainer, der bereits viermal die Europa League gewann, sprach überdies von einem „sauberen Spiel“ - und fügte an: „Wir waren in Villarreal die bessere Mannschaft und haben uns die Ergebnisse gerecht verdient.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Villarreal-Coach: Lewandowski hätte fliegen müssen

Einen Seitenhieb gab es auch noch in Richtung von Bayerns Stürmerstar Robert Lewandowski, der nach einer Gelben Karte in der ersten Hälfte am Rande eines Platzverweises wandelte.