Özcan lässt Zukunft offen: "Entscheidung nach Saisonende"

Salih Özcan lässt seine Zukunft beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln weiter offen. "Ich habe meinem Berater gesagt, dass sie mich mit Wasserstandsmeldungen in Ruhe lassen sollen, weil ich einen freien Kopf haben und die Saison gut zu Ende spielen will", sagte der 24-Jährige am Mittwoch im Sky-Interview.