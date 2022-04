Luka Modric für Traum-Assist bei Real Madrid gegen FC Chelsea gefeiert

Zehn Minuten vor Schluss hatte aber Luka Modric, der im Gegensatz zu Toni Kross noch auf dem Feld stand, einen Geistesblitz und wendete so das Aus im heimischen Stadion ab.

Traumpass von Luka Modric rettet Real

Sein Ball landete perfekt bei Rodrygo, der per Volley am langen Pfosten zum 1:3 traf und Real in die Verlängerung rettete.