Frauenpower in der FIFA-Szene! Brasilianerin "Teca" als erste Frau bei einem Event dabei

In Brasilien zeigt eine Frau gerade, wie es gehen kann und avanciert damit zu einem Vorbild für weibliche Kolleginnen in der eSport-Branche sowie denen, die noch davon träumen.

Teca schreibt FIFA-Geschichte

Ende Februar hat die 25-Jährige nicht nur ihren nächsten persönlichen Erfolg verbuchen können, sondern nebenbei auch Geschichte geschrieben. Durch ihre Performance in der dritten Season des Division-Rivals-Modus gelang der Brasilianerin als erste Frau überhaupt die Qualifikation für ein FIFA-Event. Mit insgesamt 2118 Skill-Punkten zählt Teca zu den besten 256 Spielern ihrer Region. Als Belohnung winkt die Teilnahme am dritten Online Qualifier der Global Series.

„Die erste Frau zu sein, die sich qualifizieren konnte, bedeutet mir viel. Ich habe lange Zeit dafür gearbeitet und obwohl es keinen Unterschied machen sollte, ist es sehr bedeutsam, zu beweisen, dass auch wir spielen können und unter gleichen Bedingungen ein Teil des Wettbewerbs sein können, in einem Spiel, das ich sehr liebe“, meint Teca und gibt sich kämpferisch: „Jetzt bin ich hier und ich werde tun, was ich kann, um auch den nächsten Rekord sowie die nächste Obergrenze zu brechen!“

Am Wochenende kann sie ihren Worten Taten folgen lassen. Im Turnier warten die stärksten Profis aus dem Süden Lateinamerikas. Wichtige Punkte in Richtung Weltmeisterschaft stehen auf dem Spiel. Als Gegner kommt z.B. Paulo „PHzin“ Henrique Chaves in Frage. Der Brasilianer aus den Reihen des Teams von Barca-Legende Ronaldinho gewann kürzlich die CONMEBOL eLibertadores. Kommentiert wurde das Offline-Event u.a. von Teca. Ein Wiedersehen auf dem virtuellen Rasen ist möglich.

Vorbild für andere Frauen

Mittlerweile hat sich Teca in der Szene etabliert. Der Einzug in den Qualifier markiert zwar den aktuellen Höhepunkt, ist aber nur eine von vielen einzigartigen Errungenschaften, die sie in ihrer Karriere vorzuweisen hat. Als eine der wenigen Frauen im eSport nimmt die Brasilianerin die Rolle eines Vorbildes ein, welche ambitionierten Gamerinnen als Inspiration dienen kann. In FIFA 21 war sie sogar auf einem In-Game-Tifo neben Ex-Weltmeister Agge und Astralis-Pro Üstün zu sehen.