"Kein richtiges System!" Fnatics Valorant-Coach "Mini" mit klarer Ansage

Nach zwei Niederlagen endete Fnatics Reise bei den VCT Masters in Reykjavík. Laut Coach Jacob „mini“ Harris hat das Team dennoch eine wichtige Lektion gelernt.

Dank eines Prizepools von 675.000 US-Dollar zählt das Masters in Reykjavik zu den prestigeträchtigsten Turniern im diesjährigen Valorant-Kalender. Alleine das Siegerteam darf sich am Ende über einen Gewinn von 200.000 Dollar freuen.

Mit G2 Esports, The Guard, Paper Rex und LOUD standen bereits die ersten vier Teams der Knockout Stage fest, während die restlichen Mannschaften anhand der Gruppenphase ermittelt werden. Für Europas Vorzeigeorganisation Fnatic sollte es jedoch ein recht kurzes Vergnügen sein. Nach zwei Niederlagen, gegen ZETA DIVISION und den Ninjas in Pyjamas, endete die Reise der Organisation in Gruppe A frühzeitig. NiP und Zeta müssen im Decider Match den zweiten Qualifikanten ausspielen, während DRX schon jetzt dank zweier Siege für die nächste Runde qualifiziert ist.