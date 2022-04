NBA: Feuer-Drama und schwere Verletzung - der Kampf von Nuggets-Star Bones Hyland

Bones Hyland lebt den Traum vieler junger Basketballspieler und steht für die Denver Nuggets in der NBA auf dem Platz. Ein Feuer-Drama und eine Arztdiagnose hätten dies fast verhindert.

Nun sind solche Gesten im Profisport nichts Ungewöhnliches und werden unzählige Male in den Stadien und Arenen weltweit gezeigt. Wenn der Rookie der Denver Nuggets jedoch eingewechselt wird, kommt es tatsächlich fast einem Wunder gleich. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Zuvor musste Hyland aus dem ersten Stock seines brennenden Hauses springen, wobei er sich die Patellasehne im rechten Knie riss. Glück im Unglück: Er kam mit dem Leben davon. Die Großmutter und sein elf Monate alter Cousin starben in den Flammen.

Schockdiagnose: Basketballkarriere soll vorbei sein

„Jedes Mal, wenn ich eingewechselt werde, bekreuzige ich mich. Ich bin dankbar, in dieser Situation zu sein, dankbar überhaupt noch Basketball zu spielen, denn vor vier Jahren sagten die Ärzte, ich könne nie wieder Basketball spielen“, erinnert er sich an diese Zeit.

Dass er nun doch in der besten Basketballliga der Welt aufläuft, hat er seinem unbändigen Ehrgeiz zu verdanken. Statt die Arztdiagnose hinzunehmen, absolvierte er ein hartes Reha-Programm und schaffte es tatsächlich in das Basketballprogramm der Virginia Commonwealth University.

Nach einem durchwachsenen ersten Jahr platzte in der zweiten Saison der Knoten. Er legte 19,5 Punkte im Schnitt auf und warf sich so in die Notizbücher der Scouts. Zusätzlich gab es noch den Player-of-the-Year-Award der Atlantic 10 Conference.