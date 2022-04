Anzeige

Dämpfer für Shootingstar Alcaraz Dämpfer für Shootingstar Alcaraz

Alcaraz ist beim Masters in Monte Carlo ausgeschieden © AFP/SID/Valery HACHE

SID

Dämpfer für Tennis-Shootingstar Carlos Alcaraz: Der 18 Jahre alte Spanier ist zehn Tage nach seinem sensationellen Triumph in Miami beim Masters in Monte Carlo schon an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Weltranglistenelfte unterlag in der zweiten Runde dem 21 Jahre alten US-Amerikaner Sebastian Korda nach 3:02 Stunden Spielzeit 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 3:6.