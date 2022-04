NBA-Star Kleber hofft auf Teilnahme an der Heim-EM

Nationalspieler Maximilian Kleber plant mit seiner Teilnahme an der Basketball-Europameisterschaft im Spätsommer.

Nationalspieler Maximilian Kleber plant mit seiner Teilnahme an der Basketball-Europameisterschaft im Spätsommer. „Das ist eine Heim-EM in Deutschland. Was Cooleres gibt es als Sportler fast gar nicht“, sagte der Power Forward der Dallas Mavericks im SID-Interview mit Blick auf das Turnier vom 1. bis 18. September.