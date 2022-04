NBA: Kleber fit vor Playoffs-Auftakt mit den Mavs

Die Dallas Mavericks starten am Samstag in die NBA-Playoffs. Dabei wird auch der deutsche NBA-Profi Maximilian Kleber wieder auf dem Court stehen.

Dallas spielte 2021/2022 die beste Hauptrunde, seit Dirk Nowitzki und Co. 2011 die Meisterschaft holten. Als Vierter der Western Conference werden den Texanern Außenseiterchancen im Titelrennen eingeräumt. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Einsatz von Luka Doncic fraglich

„Grundsätzlich haben wir ja bewiesen, dass wir eine gute Mannschaft sind und gut spielen können“, sagte Kleber: „Jetzt müssen wir das halt in den Play-offs auch noch beweisen. Wie weit es dann geht, hängt von so vielen Faktoren ab - da will ich lieber nichts beschreien.“