Davis Cup: Finalrunden 2022 und 2023 in Malaga

Malaga wird vom 21. bis 27. November Austragungsort der Davis-Cup-Finalrunde 2022. Auch im nächsten Jahr findet die Finalrunde in Andalusien statt.

Wie der Internationale Tennisverband (ITF) und der Rechteinhaber Kosmos Tennis am Mittwoch bekannt gaben, fällt die Entscheidung in dem prestigereichen Teamwettbewerb in diesem Jahr vom 21. bis 27. November.