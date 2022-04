FC Bayern: Pressestimmen zum Aus in der Champions League - "Eine der peinlichsten Niederlagen"

Spanien

AS: „Villarreal torpediert den FC Bayern und gelangt ins Halbfinale“

Sport: „Villarreal ist entschlossen, den europäischen Fußball auf den Kopf zu stellen. Nachdem es Juve in Turin weggefegt hatte, hat das ‚Gelbe U-Boot‘ den FC Bayern in einem nervenaufreibenden Spiel in München ausgeschaltet.“