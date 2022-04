FC Bayern: Kahn gibt Versprechen nach CL-Blamage gegen Villarreal ab

Das 1:1 gegen den FC Villarreal sei „ein sehr bitterer und enttäuschender Abend“ gewesen, twitterte Kahn am Tag nach dem K.o. gegen den Tabellensiebten aus Spanien. (REAKTIONEN: Bayern geschockt! „Noch nie so sprachlos gesehen)

Man habe das Duell zwar „nicht in München verloren. Trotzdem sind wir zum 2. Mal in Folge im Viertelfinale der CL ausgeschieden. Deshalb heißt es nun, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, um die Weichen für die kommende Saison zu stellen“, stellte der Bayern-Boss klar. (BERICHT: Lewandowski? Kahn bezieht Stellung)

Was wird aus Lewandowski, Neuer, Müller und Gnabry?

Baustellen gibt es in München trotz der bevorstehenden zehnten Meisterschaft in Serie genug.

Kahn über Lewandowski: „Auf jeden Fall noch eine Saison bei uns“

Vor dem Villarreal-Spiel hatte Kahn zu dem Thema bei Amazon noch klargestellt: „Wir haben ihn auf jeden Fall noch eine Saison bei uns. Robert weiß, was er am FC Bayern hat. Wir wissen, was wir an ihm haben. Von da an warten wir mal ab.“