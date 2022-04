Anzeige

Ferrari macht's möglich: Großer Preis von Imola ausverkauft Tickets für Imola schon weg

Die Fans hoffen auf einen Ferrari-Sieg in Imola © AFP/SID/MIGUEL MEDINA

SID

Ferraris Renaissance in der Formel-1-WM mobilisiert in Italien die Massen. Alle Tickets für das vierte Saisonrennen am 24. April in Imola sind verkauft, erwartet werden 100.000 Fans. Erstmals nach zwei Pandemie-Jahren sind wieder Zuschauer auf den Tribünen zugelassen.