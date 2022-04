FIFA 22: Im letzten Anlauf! Weltmeister qualifiziert sich für VBL Playoffs

Anzeige

Damals noch im Bremer Trikot: Weltmeister Mohammed "MoAuba" Harkous © DFB

Marc Engelbrecht

Die VBL Open sind vorbei. In den letzten beiden Quali-Monaten haben sich neben ambitionierten Spielern auch viele große Namen qualifizieren können.

Der letzte Vorhang der VBL Open ist gefallen. Mit dem Ende des Quali-Monats März ist die finale Chance auf einen Platz im Starterfeld der Playoffs verstrichen. Insgesamt 100 Spieler haben den Sprung in die nächste Runde geschafft und kämpfen weiter um die Teilnahme am Grand Final der deutschen Meisterschaft in der Einzeldisziplin.

In den vergangenen zwei Monaten haben noch einige Größen der Szenen den Weg über die offenen Qualifier genommen. Darunter befanden sich neben Vereins-Profis, die sich in der Klubmeisterschaft nicht durchsetzen konnten, vor allem ambitionierte Zocker aus den Nachwuchsabteilungen sowie einige der besten FIFA-eSportler des Landes.

Deutscher Vizemeister greift wieder an

Während sich der aktuelle Champion Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin bereits über die Club Championship für das Final-Turnier qualifizieren konnte, musste der Vizemeister dagegen die Hürde der VBL Open nehmen. Im Februar konnte NEO-Profi Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen schließlich die erforderliche Anzahl an Siegen auf der Xbox One einfahren. Nur zwei Niederlagen sowie im Schnitt knapp über vier Tore pro Partie sprechen dabei eine klare Sprache.

Noch etwas besser präsentierte sich Levy Finn „levyfinn“ Rieck. Mit Hansa Rostock sorgte der 19-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit der Virtual Bundesliga ordentlich für Furore und hätte aufgrund der Platzierung in der Abschlusstabelle direkt für die Endrunde nominiert werden können. Da er das Playoff-Ticket aber schon gelöst hatte, fiel die Wahl des Vereins auf seinen Teamkollegen Felix „zizou7zidane“ Limbach.

Auf der PlayStation-Seite ist die Leistung von Aymane „AymaneSGE“ Mokallik hervorzuheben. Obwohl das Talent aus den Reihen der Frankfurter Eintracht in der Klubmeisterschaft nur wenig zum Einsatz kam, konnte der 18-Jährige international von sich Reden machen. Als einziger deutscher Pro sammelte er in beiden FGS-Qualifiern Punkte und liegt damit in der Region „Europe East“ auf einem geteilten 14. Rang. Jetzt will der Marokkaner auch national seine Klasse zeigen.

FOKUS CLAN dominiert den März

Ein genauer Blick auf die Liste des abschließenden Monats lässt erkennen, dass insbesondere eine eSport-Organisation dominiert hat. Auf der Xbox One haben es alleine im März drei Mitglieder des FOKUS CLANs unter die zehn besten Spieler geschafft. Im Gegensatz zu Lukas „Sakul“ Vonderheide haben seine Teamkollegen einen eher unbekannten Namen gewählt.

Hinter dem Kürzel „MoinVBL“ versteckt sich niemand geringeres als Mohammed „MoAuba“ Harkous. Der amtierende Weltmeister hat im letzten Anlauf die Chance auf einen weiteren Titel in seiner Karriere am Leben gehalten. Im Jahr 2019 gewann er, damals noch im Trikot des SV Werder Bremen, u.a. die Premiere der VBL CC. Dazu gesellt sich Matthias „STYLO“ Hietsch (hier „Klimyts19). Bei den Playoffs im Mai heißt es für die in Gesamtheit 128 Zocker, speziell aber für das Trio, erneut „Full Fokus“.