Handball WM-Playoffs: DHB-Team gefordert - LIVE im TV, Stream auf SPORT1

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft nimmt das Ticket zur kommenden Weltmeisterschaft ins Visier: Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason tritt in den WM-Playoffs gegen die Färöer an.

SPORT1 zeigt das Hinspiel am heutigen Mittwoch ab 18.00 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im Livestream . Anwurf in Kiel ist um 18:15 Uhr, Peter Kohl kommentiert.

Deutschland will in der Heimpartie eine perfekte Basis für das Rückspiel drei Tage später in Torshavn schaffen. Klares Ziel für den dreimaligen Weltmeister, der erst jetzt in die Qualifikation eingreift, ist das WM-Turnier 2023, das im kommenden Januar in Polen und Schweden ausgetragen wird. Die Färöer setzten sich in ihrer Qualifikationsgruppe gegen Italien, Luxemburg und Lettland durch.