FC Bayern: Vercoacht? Das sagt Nagelsmann zum pikanten Wechsel

Beging Julian Nagelsmann an diesem denkwürdigen Abend in der Allianz Arena wirklich einen „fatalen“ Fehler?

Es lief die 87. Minute im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Villarreal (1:1) als an der Seitenlinie die 21 aufleuchtete. Lucas Hernández verließ den Platz, Alphonso Davies kam in die Partie.

Ein auf den ersten Blick positionsgetreuer Wechsel, der im Nachhinein für viel Aufregung sorgte. Schließlich hatte Nagelsmann seine Bayern defensiv in einer Dreierkette aufs Feld geschickt. Und Davies, gelernter Linksaußen und in München zum Linksverteidiger umfunktioniert, fand sich plötzlich als linker Innenverteidiger in ebenjener Dreierkette wieder. (Die Bayern-Stars in der Einzelkritik: Anführer Kimmich enttäuscht)