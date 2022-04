NHL: Draisaitl-Tor hilft Edmonton nicht - Stützle mit zwei Treffern erfolgreich

Auch ein Tor von Superstar Leon Draisaitl hat die zweite Niederlage in Folge für die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nicht verhindert. Der Angreifer erzielte beim enttäuschenden Auftritt seines Teams gegen Minnesota Wild lediglich den 1:5-Endstand. Es war der 51. Saisontreffer für den gebürtigen Kölner.

Übertrumpft wurde Draisaitl in der Nacht zu Mittwoch aus deutscher Sicht von Tim Stützle. Der 20 Jahre alte Stürmer war beim 4:1-Erfolg der Ottawa Senators gegen die Detroit Red Wings mit zwei Toren und einem Assist maßgeblich beteiligt. Seine beiden Treffer waren so genannte "Empty-Net-Goals", weil Detroits deutscher Torhüter Thomas Greiss den Kasten für einen zusätzlichen Feldspieler verlassen hatte. Bei Detroit markierte Top-Verteidiger Moritz Seider immerhin den 41. Assist in seiner NHL-Premierensaison.