NBA: Nets dank starkem Irving weiter - Clippern zittern um Playoffs

Ohne Superstar LeBron: So laufen die Play-Ins in der NBA

In der Vorrunde zu den NBA-Playoffs gab es die erste Entscheidung. So stehen die Brooklyn Nets definitiv in den Playoffs. Die Los Angeles Clippers müssen hingegen noch weiter bangen.

Die erste Runde der Play-Ins in der NBA sind absolviert. Dabei konnten die Brooklyn Nets dank eines 115:108-Sieg gegen die Cleveland Cavaliers den Einzug in die Playoffs perfekt machen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Nach dem Sieg über die Cavaliers trifft das Starensemble aus dem New Yorker Stadtteil in den Playoffs nun auf die Boston Celtics.

Los Angeles Clippers bangen um Einzug in NBA-Playoffs

Während die Timberwolves nun auf die Memphis Grizzlies in den Playoffs treffen, muss die Franchise um den deutschen NBA-Profi Isaiah Hartenstein, dem in sieben Minuten Spielzeit keine Punkte gelangen, weiter bangen.

Sie treffen am Samstag auf den Sieger der Partie San Antonio Spurs und New Orleans Pelicans. Sollten sie diese Begegnung in der heimischen Arena gewinnen, wartet mit den Phoenix Suns allerdings das vielleicht beste Team in der NBA. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)