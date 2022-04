Champions League: Tuchel attackiert nach Chelsea-Aus Schiedsrichter: "Nicht jeder hat den Mut ..."

Der FC Chelsea hoffte noch einmal, am Ende zerstörte Real Madrid aber doch den Traum von der Titelverteidigung in der Champions League.

Tuchel giftet: Nicht jeder hat den Mut

Was Tuchel nach Chelsea-Aus am Schiri kritisiert

Hier habe der Schiedsrichter Schwäche gezeigt, meinte der Deutsche: „In einem Spiel wie diesem, in dem man eine bestimmte Linie zu pfeifen hat, sollte man der Chef bleiben und solche Entscheidungen nicht jemandem überlassen, der auf einem Stuhl sitzt und von der Atmosphäre und dem Spielgeschehen isoliert ist. Der Schiedsrichter hat einen bestimmten Stil, Dinge, die er zulässt und nicht zulässt, er folgt einer bestimmten Linie, also denke ich, er sollte das Sagen haben und es selbst überprüfen, dann könnte er es auch besser erklären.“

Auch am Ende sah Tuchel sein Team nochmals benachteiligt: „Wir hätten mehr verdient. Am Ende hatten wir das Gefühl, dass wir in der zweiten Hälfte der Verlängerung mehr Minuten spielen konnten. Vielleicht ist es zu viel verlangt in solchen Spielen gegen diesen Gegner“, sagte Chelseas Coach: „Wir hatten es in der Hand und hatten nicht das nötige Glück, das ist nun mal so.“