FC Bayern: Nagelsmann nicht der Hauptschuldige! | Kommentar

Die Sensation ist perfekt, der FC Bayern scheitert im Viertelfinale der Champions League - am Tabellensiebten der spanischen Liga, aber auch an sich selbst. (STIMMEN: „Weiß nicht, was auf mich zurollt“)

FC Bayern: Aus gegen Villarreal zeigt Problemstellen

Das Champions-League-Aus als Spiegelbild der Rückrunde! Gegen Villarreal zeigte sich, woran es seit nunmehr zehn Wochen im Bayern-Spiel hapert - nämlich an Verlässlichkeit und an einem klaren Plan.

Die Bayern spielen merkwürdig unsicher und uninspiriert. Dafür muss sich gewiss Trainer Julian Nagelsmann verantworten. So dürfte auch die Einwechslung von Alphonso Davies für Lucas Hernández - wenngleich der Franzose verletzungsbedingt nicht mehr weitermachen konnte - nicht als allerklügste Entscheidung in seine Vita eingehen.

Kein Ersatz für Alaba, Boateng oder Thiago

Nagelsmann muss zudem mit der Realität leben, dass er in München weniger Trainer sein kann als in Leipzig und Hoffenheim. Der 34-Jährige hat mehr Eigenbrötler als Leader in seiner Kabine, die sich nur widerwillig auf Neues einlassen - kritische Töne an Taktik und so manchen Trainingsformen inklusive.