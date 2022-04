Champions League: FC Bayern - Villarreal, Einzelkritik: Kimmich enttäuscht

Beim 1:1 gegen den FC Villarreal überzeugt vor allem die Defensive eigentlich über weite Strecken - bis auf eine Szene am Ende. Vorne glänzt nur ein Spieler. Die SPORT1 -Einzelkritik zum Viertelfinal-Rückspiel.

MANUEL NEUER: Kaum gefordert, musste bis zum schwer zu parierenden Treffer der Gäste keinen einzigen gefährlichen Schuss auf seinen Kasten abwehren. Bestach durch gutes Torwartspiel. Bitter, dass er am Ende das Gegentor schluckt. SPORT1-Note: 3,5

BENJAMIN PAVARD: Machte seine Sache als halbrechter Verteidiger in der Dreierkette souverän. Offensiv ohne nennenswerte Aktion. SPORT1-Note: 3 (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

JOSHUA KIMMICH: Hielt sich in Hälfte eins sehr zurück, kam nur an die knapp 30 Ballkontakte. Nach dem Seitenwechsel mit ein paar guten Pässen und Verlagerungen, kam insgesamt aber nie so wirklich zu seinem Spiel. Enttäuschende Leistung des eigentlichen Anführers - wie schon im Hinspiel. SPORT1-Note: 4