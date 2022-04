Champions League: Später Schock! Bayern verpasst durch Unentschieden gegen Villarreal Halbfinale

Robert Lewandowski brachte den Rekordmeister in der 52. Minute in Führung und egalisierte damit das Hinspielergebnis. Es war das 13. Tor des Torjägers im laufenden Wettbewerb. Die Bayern drängten auf das zweite Tor, doch ein Konter der Spanier kurz vor dem Ende des Spiels ließ alle Träume der Münchner platzen. Samuel Chukwueze schickte die Bayern vier Minuten nach seiner Einwechslung ins Tal der Tränen (88.). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Bayern scheitert zum 12. Mal im Viertelfinale

Nun bleibt dem Team von Trainer Julian Nagelsmann, dessen erste Saison erhebliche Kratzer abbekommen hat, „nur“ noch die zehnte Meisterschaft in Serie als Trostpflaster.

Die Münchner scheiterten damit im wichtigsten europäischen Wettbewerb zum 12. Mal im Viertelfinale. Auch in der vergangenen Saison war in der Runde der letzten Acht Endstation (gegen Paris). Europa-League-Sieger Villarreal darf dagegen weiter vom Henkelpott träumen. In der Vorschlussrunde (26./27. April und 3./4. Mai) warten nun der FC Liverpool oder Benfica Lissabon.