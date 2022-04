FC Bayern: Fans mit Gänsehaut-Choreo zu Ehren von Gerd Müller

Ende einer Ära? Lewandowski denkt an Abschied

Es sorgte für einen Gänsehaut-Moment während des Viertelfinalrückspiels des FC Bayern in der Champions League gegen den FC Villarreal.

Mit einer riesigen Choreografie in der Südkurve haben die Fans des Rekordmeisters ihres Vereinsidols Gerd Müller gedacht, der am 15. August 2021 nach langjähriger Alzheimererkrankung im Alter von 75 Jahren verstorben war. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Der jetzige Zeitpunkt der Würdigung war bewusst gewählt - erstmals seit mehr als zwei Jahren infolge der Pandemie absolvierten die Bayern in der Königsklasse eine Partie in der mit 75.000 Fans ausverkauften Allianz Arena.

FC Bayern: Fan-Choreo gedenkt Gerd Müller

Müller hatte die Bayern in seiner aktiven Mittelstürmer-Zeit zwischen 1964 und 1979 nicht nur in die Bundesliga geschossen, sondern mit seiner Bestmarke von 40 Bundesliga-Toren in einer Saison (1971/‘72) auch für einen lange Zeit für die Ewigkeit währenden Rekord gesorgt, der erst 50 Jahre später von Robert Lewandowski übertroffen wurde (41). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)