FC Bayern & Lewandowski: Kahn spricht über Vertragsverhandlungen

Unmittelbar vor dem Anpfiff des Viertelfinalrückspiels in der Champions League gegen den FC Villarreal erklärte der Vorstandsvorsitzender bei Amazon Prime : „Wahrscheinlich gibt es einen Wettbewerb da draußen: Wer bringt die größte Nonsens-Geschichte über Lewandowski?“ (HINTERGRUND: Darum denkt Lewandowski an Abschied)

FC Bayern: Kahn nimmt Stellung zu Lewandowski-Poker

Dann aber wurde Kahn ernsthafter - und fügte an: „Wir haben ihn auf jeden Fall noch eine Saison bei uns. Robert weiß, was er am FC Bayern hat. Wir wissen, was wir an ihm haben. Von da an warten wir mal ab.“