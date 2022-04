WWE macht neue Megashow in Europa fix - einen Tag vor AEW All Out

Anzeige

Der Wrestling-Marktführer setzt in Cardiff den größten Europa-Event seit 30 Jahren an - und begibt sich in große zeitliche Nähe zu seinem Konkurrenten AEW.

30 Jahre nach dem legendären SummerSlam 1992 im Londoner Wembley-Stadion zieht Wrestling-Marktführer WWE wieder eine große Stadionshow in Europa durch.

Am 3. September wird im walisischen Cardiff die größte WWE-Show auf dem alten Kontinent seit drei Jahrzehnten steigen. Der noch namenlose Event findet im Principality Stadium statt, das bei Rugby- und Fußballspielen knapp 74.000 Fans Platz bietet. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

WWE und AEW in seltener Nähe

Dass WWE für dieses Wochenende eine große Show plant, war schon im vergangenen Jahr verkündet worden, für Aufhorchen sorgte die Planung am Labor-Day-Wochenende, an dem Konkurrent AEW immer seinen Großevent All Out anvisiert - in diesem Jahr am 4. September, einem Sonntag.

In ganz direkte Konkurrenz geht WWE also nun doch nicht, aber wegen der zeitlichen Nähe wird es trotzdem ein selten intensiver Wettstreit um Aufmerksamkeit.

Mit dem Europa-Event knüpft WWE bewusst an die große Show von 1992 an, von der vor allem der Klassiker zwischen Bret „The Hitman“ Hart und dem tragisch früh verstorbenen Lokalmatador „The British Bulldog“ Davey Boy Smith in Erinnerung ist. Auch in diesem Jahr dürfte WWE sich bemühen, europäische Stars wie Drew McIntyre ins Zentrum zu rücken - und womöglich auch schon das frisch beförderte deutsch-österreichische Duo Gunther und Ludwig Kaiser.

Der eigentliche SummerSlam findet in diesem Jahr früher als üblich statt, am 30. Juli in Nashville.

