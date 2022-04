Basketball: Meister Alba hält Anschluss an Spitzengruppe

Der deutsche Meister Alba Berlin hält in der Basketball-Bundesliga den Anschluss an die Tabellenspitze.

Der deutsche Meister Alba Berlin hält in der Basketball-Bundesliga den Anschluss an die Tabellenspitze. Im fünften Spiel innerhalb von neun Tagen gewann das Team von Trainer Israel Gonzalez gegen die EWE Baskets Oldenburg 92:86 (51:48) und festigte damit Rang vier. Für Alba war es der dritte Sieg in Serie. Bei noch vier Nachholspielen beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Bonn sechs Punkte. Oldenburg bleibt auf Rang 14.