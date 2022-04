"Leroy musste ich immer mal in den A... treten" - Jens Keller über Sané, Kehrer, Goretzka und Kolasinac

Jens Keller hat auf Schalke einst die königsblauen Juwele Thilo Kehrer, Leroy Sané, Leon Goretzka und Sead Kolasinac trainiert. Bei SPORT1 denkt der 51-Jährige zurück an die Zeit - und ist durchaus stolz.

Das war gegen Israel zum Start ins WM-Jahr - und wieder mal überzeugte der vielseitige Defensivspezialist. Seit Hansi Flick als Bundestrainer übernahm, stand der 25-Jährige in allen acht Länderspielen in der Startelf des DFB -Teams.

Kein Wunder also, dass Kehrer gerade mit neuem Selbstbewusstsein auftritt. Und er zeigt das auch ganz offen, traut sich im DFB-Team nun auch die wichtige Rolle als Sechser zu .

„Ich bin immer offen für alles“, sagte der Profi von Paris Saint-Germain der FAZ. „Ich habe in der Jugend oft als Sechser gespielt. Gut, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, dadurch, dass ich mich schnell an eine Position anpassen kann, wäre das schon eine Möglichkeit.“