Formel 1: FIA will Unterwäsche der Fahrer stärker kontrollieren

Die Formel-1-Fahrer müssen sich auf strengere Kontrollen einstellen. Die FIA will vor allem die Unterwäsche der Sportler genauer unter die Lupe nehmen, was nicht bei jedem gut ankommt.

Den Formel-1-Fahrern geht es in der Zukunft an die Wäsche - im wahrsten Sinne des Wortes.

FIA mit Stichproben - zunächst aber keine Strafen

Niels Wittich, Rennleiter der Formel 1, glaubt laut einem Bericht von Motorsport-Total.com aber nicht, dass sich alles Teams an die Vorgaben halten. Deswegen will er die Ausrüstung der Fahrer nun häufiger kontrollieren. Strafen soll es aber zunächst keine geben.

Die Verantwortlichen wollen dabei vor allem die Fahrer vor möglichen Folgen eines brennenden Autos schützen. Wie wichtig diese Maßnahme ist, zeigt der Fall von Romain Grosjean. Er musste sich 2020 in Bahrain aus seinem brennenden Auto befreien und erlitt dabei Verbrennungen an der Hand. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Viele Fahrer sind nicht begeistert

Bei dem ein oder anderen Fahrern kommen die Pläne aber alles andere als gut an. So reagierte AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly äußerst gereizt, als er auf einer Pressekonferenz zur Thematik befragt wurde. „Eigentlich will ich das nicht kommentieren, aber wenn sie meinen Arsch kontrollieren wollen, bitte. Ich hab‘ da nichts zu verstecken. Meinen Penis, alles. Wenn es sie glücklich macht, bitteschön.“

Auch Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton ist wenig begeistert. So beschwerte sich der Mercedes-Pilot, dass viele FIA-Verantwortliche bei Fahrerbesprechungen keine Masken tragen: „Und dann verstehe ich nicht, warum sie sich an so kleinen Dingen wie der Unterwäsche aufreiben. Wollen wir wirklich über so etwas reden?“