NBA: Rookie Austin Reaves wird zum Lichtblick einer verkorksten Lakers-Saison

Ohne Superstar LeBron: So laufen die Play-Ins in der NBA

Man kann wirklich nicht behaupten, dass diese Spielzeit mit dem Verpassen der Playoffs ein Highlight in der ruhmreichen Geschichte der Los Angeles Lakers war. Dabei begann die Saison 2022 so hoffnungsvoll. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Mit dem Monster-Trade von Russell Westbrook vor dem Saisonstart war ganz klar: Die Lakers greifen nach dem 18. Titel in der NBA, um sich endlich zum alleinigen Rekordchampion zu krönen und die verhassten Boston Celtics hinter sich zu lassen.

Basketball-Gala von Austin Reaves

Auf einer Stufe mit NBA-Legende Jerry West

Was die Story aber noch unglaublicher macht: Der Shooting Guard wurde als Undrafted Rookie von den Lakers verpflichtet. Damit ist er der erste Liganeuling in der Geschichte der NBA, der nicht im Draft ausgewählt wurde und trotzdem ein derartiges Triple Double in seinem ersten Jahr erzielte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)