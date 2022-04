Darum wackelt der Haaland-Deal zwischen dem BVB und ManCity oder Real Madrid

Haaland zu oft verletzt

Tatsächlich verpasste der 21-Jährige in der aktuellen Spielzeit verletzungsbedingt bereits 16 Pflichtspiele des BVB - eine unsichere Ausgangslage für so manchen Interessenten. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

ManCity mit bestem Angebot

Das bislang beste Angebot soll ManCity eingereicht haben. Nach SPORT1 -Informationen bieten die Engländer insgesamt über 105 Millionen Euro, wovon rund 75 Millionen (per Vereinbarung) direkt an den BVB gehen würden. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Etwas weniger als jenes 300-Millionen-Paket, von dem in der Vergangenheit bereits die Rede war , aber offenkundig immer noch zu hoch für manche, um in den Poker einzusteigen.

Auch andere Klubs zurückhaltend bei Haaland

„Dass Haaland in der Phase verletzt ist, in der eigentlich eine Entscheidung fallen sollte, spielt psychologisch zweifellos eine Rolle“, sagt SPORT1 -Reporter Müller im Dortmund-Podcast. „Dadurch wird einigen bewusst, dass man durch einen solchen Mega-Deal ein gewisses Risiko eingeht.“

Haaland-Berater gesundheitlich angeschlagen

Drückt der BVB Haaland die Pistole auf die Brust?

Im Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen SPORT1 Chefreporter Patrick Berger und SPORT1 Reporter Oliver Müller über die aktuellen Themen bei Borussia Dortmund. In Folge 24 geht es unter anderem um den BVB-Plan mit dem an Frankfurt verliehenen Traum-Torschützen Ansgar Knauff, das Interesse an Gladbach-Verteidiger Ramy Bensebaini und Neues im Transfer-Poker um Erling Haaland! Der SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ ist immer dienstags auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.