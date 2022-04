Kandahar-Absage: DSV-Sportdirektor kritisiert Weltverband

Legendär! So gefährlich sind die Schlüsselstellen der Streif

Die geplante Streichung der traditionsreichen Männer-Abfahrt in Garmisch aus dem Weltcupkalender 2022/2023 sorgt beim Deutschen Skiverband (DSV) für Unmut.

Wie der BR berichtet, hat der Weltverband FIS entschiedenen, die Abfahrt durch ein Rennen in Asien zu ersetzen.

„Für uns sind die Gründe für diese Kalenderänderung nicht nachvollziehbar. Das werden wir der FIS gegenüber klar zum Ausdruck bringen“, so Meyer. Man werde auf eine Lösung im Sinne des Sports drängen.

Nicht nur beim DSV regt sich Kritik an den Plänen des Weltverbandes. „Es gab Widerstand von verschiedenen Nationen. Deswegen muss der Kalender noch einmal überarbeitet werden“, sagte Maier.

In diesem Punkt liege auch die Hoffnung, dass die Kandahar 2023 doch noch gefahren werden kann. Die Entscheidung fällt wohl auf einem FIS-Kongress im Mai. „Das Ziel ist es, den Weltcup in seiner jetzigen Form zu sichern“, so der Sportdirektor weiter.