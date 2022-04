Champions League: Der FC Chelsea braucht gegen Real Madrid um Modric und Benzema ein Wunder

Vor kurzem ließ er wieder einmal aufhorchen und sagte: „Modrić ist in beneidenswerter Form, er ist es wert, wieder den Ballon d‘Or zu gewinnen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Selbstredend ist der Spielmacher nicht mit CR7 oder La Pulga zu vergleichen, seine Leistungen aber sollten Anerkennung und Respekt verdienen. Und dies genießt Modrić vor allem in der Kabine von Real - auch aktuell.

Modrić ist Reals emotionaler Leader

Doch in diesem Video ist vor allem eins zu sehen, sein unbändiger Ehrgeiz, seine Mannschaftsdienlichkeit und seine Sieger-Mentalität. Modrić nimmt jeden einzelnen Mitspieler in die Arme, klatscht ihn ab, herzt und küsst einige, und freut sich mit ihnen sowie mit allen Staff-Mitgliedern wie ein Honigkuchenpferd.

Es wird deutlich: Modrić ist ein Anführer. Neben und vor allem auf dem Platz, wie auch der Erfolg gegen das Star-Ensemble um Kylian Mbappé, Neymar und Messi verdeutlicht. Nach der 0:1-Hinspiel-Niederlage lag Real gegen PSG auch im Rückspiel bis zur 61. Minute 0:1 zurück und stand kurz vor dem Aus in der Königsklasse.

65 Prozent gewonnen Zweikämpfe

Während sich Benzema aufgrund seiner 37 Tore und 13 Vorlagen in 37 Pflichtspielen mittlerweile zu den besten Mittelstürmern der Welt zählen darf, sehen die Statistiken von Modrić auf den ersten Blick weniger beeindruckend aus - „nur“ elf Torbeteiligungen in 36 Spielen.

Im Mittelfeld eroberte Modrić den Ball, dribbelte 30 Meter durchs Mittelfeld und ließ die halbe PSG-Elf alt aussehen. Einen perfekt getimten Ball auf den links startenden Vinicius Junior bekam er vom Brasilianer 20 Meter vor dem gegnerischen Tor zurück in die Füße gespielt, bevor er Benzema mit einem genialen Steckpass durch die Beine von Presnel Kimpembe zum 2:1 bediente. Weltklasse!

Doch anstatt aufzugeben, drehte Modrić auf. Neun von zehn Pässen kamen punktgenau an, die Mannschaft richtete sich an ihm auf. Modrić tauchte überall auf, war Dreh- und Angelpunkt der Königlichen und schaffte es mit seinem Willen das verloren geglaubte Spiel noch zu drehen.

Die Königlichen träumen vom 14. Champions-League-Titel

Im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea sorgte wieder einmal Benzema mit einem erneuten Hattrick beim 3:1-Sieg an der Stamford Bridge für die Schlagzeilen, eine Reihe dahinter aber verrichtete das kongeniale Trio aus Casemiro, Kroos und Modrić die wertvolle und unermüdliche Arbeit für den Erfolg.

Wenn Thomas Tuchel den Titel in der Königsklasse mit den Blues verteidigen will, dann muss Chelsea im Rückspiel in Madrid (ab 21 Uhr im LIVETICKER) vor allem Modrić aus dem Spiel nehmen und kaltstellen.