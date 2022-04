Champions League heute: FC Bayern - FC Villarreal im Viertelfinale LIVE im TV, Stream, Ticker

Am Dienstagabend gilt es für den FC Bayern München: Das Viertelfinalrückspiel in der Champions League gegen den FC Villarreal steht an. Ein Sieg gegen das „Gelbe U-Boot“ ist Pflicht, sonst ist die CL-Reise nach dem 0:1 aus dem Hinspiel bereits nach dem Viertelfinale vorbei. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)