Schützin Janßen gewinnt überraschend beim Weltcup in Rio

Frankfurt am Main (SID) - Nachwuchshoffnung Anna Janßen hat beim Schieß-Weltcup in Rio überraschend für einen deutschen Erfolg gesorgt. Die 20-Jährige triumphierte im Finale mit dem Luftgewehr mit 17:7 gegen die französische Europameisterin Oceanne Muller und sorgte in dieser Disziplin für den ersten deutschen Podestplatz seit sechs Jahren. Die Junioren-Europameisterin von 2018 war zuvor im Weltcup nie unter den besten Acht gelandet, scheiterte immer bereits in der Qualifikation.