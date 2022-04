Handball: Hald verlässt Flensburg Richtung Dänemark

Hald kam 2019 an die Flensburger Förde und wurde in seinem ersten Jahr mit der SG auf Anhieb deutscher Meister. Mit der dänischen Nationalmannschaft holte er 2019 und 2021 den WM-Titel. Bei Olympia 2021 in Tokio gehörte er als Reservist zur Mannschaft, die am Ende Silber gewann.