Leverkusen verlängert mit Juliane Wirtz

Juliane Wirtz bleibt in Leverkusen © FIRO/FIRO/SID

Dies gab der Pokal-Halbfinalist, bei dem auch Wirtz‘ jüngerer Bruder Florian spielt, am Dienstag bekannt.

"Wir sind sehr froh darüber, auch in den kommenden beiden Saisons mit Juliane planen zu können", sagte Nachwuchs-Leiter Thomas Eichin über die Junioren-Nationalspielerin: "Trotz ihres jungen Alters hat sie sich bereits zu einer Leistungsträgerin der Mannschaft entwickelt. Wenn sie so weitermacht, kann sie in Zukunft eine Führungsrolle einnehmen."