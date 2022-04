Pfeiffer kann aufatmen: Marathon-Qualizeiten für EM und WM nach Zweifeln bestätigt

Die deutschen Marathon-Meister Hendrik Pfeiffer und Domenika Mayer können mit Blick auf die erreichten EM- und WM-Normen aufatmen. Wie die Veranstalter am Dienstag bestätigten, handelte es sich bei der am 3. April in Hannover absolvierten Strecke um die korrekte Distanz.

Die deutschen Meister Pfeiffer (2:10:59 Stunden) und Mayer (2:26:50 Stunden) hatten in Hannover die Normen für die EM in München (15. bis 21. August) und die WM in Eugene/USA (15. bis 24. Juli) unterboten. Bei einer zu kurzen Strecke hätten diese in Frage gestanden.