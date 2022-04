Felix Magath setzt auf ungewöhnliche Methoden - mit Medizinbällen hat es nichts zu tun

Per Video-Analyse wurde das bittere 1:4 gegen Union aufgearbeitet. Demnach wurde dem Team aufgezeigt, wo die Fehler bei den Gegentoren lagen. Und wo zu wenige Einsatz in den Zweikämpfen an den Tag gelegt wurde.

Am Ende steht eine Laufeinheit an

Nach der Analyse-Arbeit stand dann übrigens wohl doch noch eine körperlich anspruchsvollere Einheit an: Die Mannschaft wurde für eine Stunde zum Laufen geschickt. Beachtlich: Als am Montag die Übungen mit Ball anstanden, war der 68-jährige Magath voll mittendrin - und demonstrierte mit der Kugel am Fuß mehrfach selbst, was er sich vorstellt.