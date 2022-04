Anzeige

WWE RAW mit Schock-Szenen um Rey Mysterios Sohn Dominik Gag wird ernst: Schock-Szenen bei WWE

Dominik Mysterio musste bei WWE RAW nach einem Match gegen Veer Mahaan abtransportiert werden © WWE

Martin Hoffmann

Veer Mahaan ist nach sechs Monaten tatsächlich bei WWE RAW angekommen und macht aus einem Spaß Ernst - auf Kosten von Rey Mysterios Sohn Dominik.

„Veer Mahaan coming to RAW“: Sechs Monate lang war das eine Ankündigung, die WWE bewusst zum Running Gag machte.

Immer wieder spielte die Wrestling-Liga bei der TV-Show Monday Night RAW kurze Clips und Grafiken ein, die nicht viel mehr als diesen Satz beinhalteten - und Veer Mahaan kam und kam nicht. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Es ging seit November so und es hieß lange, dass WWE eigentlich noch gar keine konkreten Pläne mit dem indischen Schwergewicht gehabt hätte. Aber „Veer Mahaan coming to RAW“ wurde bei Twitter unc Co. zum Selbstläufer und WWE ließ es geschehen. Dabei gehörte zur Pointe, dass Mahaan eigentlich schon bei RAW war - als Teil der kurzlebigen Gruppierung mit Jinder Mahal und Shanky - und in der Ergänzungsshow Main Event auch immer mal wieder auftauchte.

Beim ersten RAW nach WrestleMania folgte vergangene Woche nun das (Re-)Debüt von Mahaan und diese Woche wurde aus dem Spaß endgültig Ernst - auf Kosten von Dominik Mysterio, dem Sohn der lebenden Legende Rey Mysterio.

Veer Mahaan zerstört Dominik Mysterio

Mahaan - für den eigentlich ein Match gegen Rey angekündigt war - überrollte Dominik innerhalb von zwei Minuten mit seinen Power-Moves und siegte schließlich mit einem Cervical Clutch. Danach setzte er den Aufgabegriff wieder an - so lange, bis Dominik mit einer Halskrause abtransportiert wurde, sehr eindeutig eine inszenierte statt einer realen Verletzung.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Es sieht so aus, als ob Mahaan einen „Monster Push“ als zerstörerischer, barbarisch anmutender Old-School-Charakter bekommt, ein Jahrzehnte altes Stilmittel, in jüngerer Vergangenheit etwa angewendet für den früh verstorbenen Umaga.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Umaga wurde damals als Gegner für die damaligen Topstars wie John Cena und Triple H aufgebaut, mit Mahaan - dessen besondere Vorgeschichte als indischer Baseball-Pionier Gegenstand eines starbesetzten Disney-Films war - scheint WWE also mittelfristig auch Größeres im Sinn zu haben.

Die weiteren Highlights:

- RAW begann mit einer verbalen Konfrontation zwischen Rückkehrer Cody Rhodes und Ex-Champion The Miz in dessen Interviewshow Miz TV ...

... die dann in einem Match mündete: Cody gewann sein erstes TV-Match nach der Rückkehr erwartungsgemäß, anschließend gesellte sich WrestleMania-Gegner Seth Rollins dazu und forderte ihn zu einer Fortsetzung bei WrestleMania Backlash am 8. Mai auf. Rhodes nahm an. („Ich bekomme einen absurden Haufen Geld“: Warum Cody Rhodes‘ WWE-Deal so groß ist)

- Der beim Aufbaukader nach prägenden Jahren emotional verabschiedete Tommaso Ciampa wurde hinter den Kulissen von RAW als neues, festes Kadermitglied vorgestellt. Er geriet in einen Streit zwischen Kevin Owens und Ezekiel, den ehemaligen Elias - der steif und fest behauptet, dessen jüngerer Bruder zu sein.

Eine weitere backstage verkündete Neuigkeit: Austin Theory, der junge Zögling von WWE-Boss Vince McMahon, heißt nun nur noch „Theory“ - und bekommt kommende Woche ein Titelmatch gegen US Champion Finn Balor.

- Bobby Lashley forderte im Ring eine Erklärung dafür, dass Manager MVP ihn vergangene Woche verraten und sich 2,20-Meter-Mann Omos als neuen Schützling gesucht hatte. MVP ließ durchklingen, dass es die Quittung dafür war, das Lashley in letzter Zeit immer weniger auf seine Anweisungen gehört hätte, nun forme er sich einen neuen Star, der seinen Geschäftssinn besser zu schätzen wisse. Lashley zerlegte schließlich wütend das Set von MVPs „VIP Lounge“.

- Der bei WrestleMania gekürte Damenchampion Bianca Belair ließ sich nach einem Sieg über Queen Zelina darauf ein, eine offene Herausforderung um ihren Titel von einer neuen, von Autoritätsfigur Sonya Deville präsentierten Gegnerin anzunehmen. Als ebenjene Gegnerin entpuppte sich Deville selbst, die Belair hinterrücks attackierte.

- Die SmackDown-Tag-Team-Champions Jimmy und Jey Uso kamen der von Onkel Roman Reigns gegebenen Anweisung, auch die Titel von RAW zu holen, einen Schritt näher: Sie besiegten im Hauptkampf die Street Profits und empfahlen sich so für ein Titelmatch gegen RK-Bro - zuvor siegreich gegen die Ex-Titelträger Alpha Academy. Es folgte eine Konfrontation der beiden Champion-Duos - und als die Profits nochmal eine Prügelei mit RK-Bro starteten, nutzten die Usos das Aus, um auch Randy Orton und Riddle mit einem doppelten Superkick zu übermannen.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 11. April 2022:

Veer Mahaan besiegt Dominik Mysterio

AJ Styles vs. Damian Priest - No Contest

Cody Rhodes besiegt The Miz

Naomi besiegt Liv Morgan

Non Title Match: Bianca Belair besiegt Queen Zelina

Non Title Match: RK-Bro besiegen Alpha Academy

