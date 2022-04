Formel 1: Safety Car „wie eine Schildkröte“

Aston Martin muss in der Formel 1 Kritik einstecken © AFP/SID/WILLIAM WEST

Für Sebastian Vettels Team ist es bislang eine Formel-1-Saison zum Vergessen, der einzige Aston Martin an der Spitze des Feldes ist das Safety Car - und selbst dort kann die britische Traditionsmarke nicht glänzen. „Dieser Aston Martin ist langsam wie eine Schildkröte“, sagte Weltmeister Max Verstappen genervt, „unglaublich!“

Leclerc wollte sich während des Rennens „fast schon am Funk beschweren“. Russell, nicht ganz unparteiisch, würde am liebsten immer ein Mercedes-Safety-Car sehen. Die beiden Modelle wechseln sich bei den Rennen ab. „Jetzt mal im Ernst: Der AMG ist fünf Sekunden schneller als der Aston Martin“, so Russell.