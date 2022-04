Erkrankter van Gaal: Strahlentherapie liegt "hinter mir"

„Ich hatte 25 Sitzungen Chemotherapie. Dann musste ich fünf oder sechs Monate warten, um zu sehen, ob sie gewirkt hat. Das war der Fall“, sagte der 70-Jährige der niederländischen Nachrichtenagentur ANP am Montag.

Anfang des Monats hatte van Gaal seine Erkrankung an Prostatakrebs öffentlich gemacht . Medien hatten damals berichtet, dass die Strahlentherapien abends oder nachts während der Zusammenkünfte mit der Oranje-Auswahl durchgeführt worden seien. Dem widersprach van Gaal am Montag.

Van Gaal musste sich einer Operation unterziehen

Van Gaal will sich trotz seines Schicksalsschlags nicht davon abhalten lassen, die Niederlande bei der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) zu betreuen. In der Vorrundengruppe A trifft der dreimalige Vizeweltmeister auf Gastgeber Katar sowie Senegal und Ecuador. Nach der WM wird van Gaal durch Ronald Koeman als Bondscoach abgelöst.