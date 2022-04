Anzeige

WNBA: Nyara Sabally geht als Top-5-Pick nach New York Top-5-Pick! Saballys Team steht fest

Nyara Sabally geht nach New York © Imago

Nyara Sabally verwirklicht ihren Traum von der WNBA. Für die jüngere Schwester von Satou Sabally geht es nach New York

Nyara Sabally ist von New York Liberty an der fünften Stelle des WNBA-Drafts ausgewählt worden.

Damit folgt sie ihrer älteren Schwester Satou Sabally in die beste Frauen-Basketballliga der Welt. „Es fühlt sich großartig an. Das war ein Traum, so lange ich mich erinnern kann“, sagte Nyara Sabally nach dem Draft.

Sabally hätte noch ein weiteres Jahr am College für die Oregon Ducks spielen können, entschied sich mit 22 Jahren aber für den Schritt in die WNBA.

Ihre Schwester war zwei Jahre zuvor im Draft an Position zwei gezogen worden, die deutsche Nationalspielerin ist für die Dallas Wings aktiv. Nie zuvor war ein Athlet/eine Athletin aus Deutschland in den USA bei der Spielerauswahl an höherer Stelle gezogen worden.

Sabally will sich gleich einbringen

Nyara Sabally freut sich nun auf ihr eigenes WNBA-Abenteuer in New York. In der vergangenen Saison hatte ihr neues Team die Playoffs erreicht, war in der ersten Runde aber ausgeschieden. „Das ist ein junges Team. Ich hoffe, ich bringe etwas Vielseitigkeit und was auch immer sie noch von mir brauchen.“

Sabally hat in ihrer jungen Karriere bereits zwei schwere Verletzungs-Rückschläge wegstecken müssen. Im Gespräch mit SPORT1 machte sie deutlich, dass sie dadurch aber erst zu der Person wurde, „die ich heute bin.“

Mit ihrer enorm Größe, Spielintelligenz und Variabilität will sie sich nun auf der ganz großen Bühne durchsetzen.