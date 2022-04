Anzeige

Deutsches Wunder bei FIFA 22! DFB-eNationalmannschaft erreicht Playoffs der Nations Series DFB-Team schafft FIFA-Wunder

Mustafa "xMusti19" Cankal (l) und Umut RBLZ_Umut" Gültekin (r) brillierten in Woche vier © @DFB_eFootball

Marc Engelbrecht

Das Comeback ist perfekt. Dank eines sensationellen Schlussspurts hat die deutsche eNationalmannschaft die Playoffs der FIFAe Nations Series erreicht.

Ein kleines FIFA-Wunder ist vollbracht. Durch eine nahezu perfekte vierte Woche in der FIFAe Nations Series hat sich die deutsche Nationalmannschft im eFootball für die Playoffs zum Final-Turnier qualifiziert. In der Play-In-Stage des Wettbewerbs benötigten die FIFA-Profis aufgrund der vorherigen Leistungen den Gesamtsieg im Wochenranking.

Nachdem Mustafa „xMusti19″ Cankal und Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin in den ersten Matchups noch nicht ihr ganzes Potenzial abrufen konnten, schien die Teilnahme an den Playoffs schon fast außer Reichweite. Allein in den letzten drei Partien galt es einen Zehn-Punkte-Rückstand zu egalisieren. Doch das Zweiergespann kam eindrucksvoll zurück und konnte dank Schützenhilfe aus Spanien die Italiener aufgrund des direkten Vergleichs noch von der Tabellenspitze verdrängen.

Anzeige

Von Division 2 in die KO-Phase

Über vier Wochen hinweg hat die Elite der deutschen FIFA-Szene im Trikot der Nationalmannschaft um den Einzug in die nächste Runde gekämpft. Lediglich sechs Spots (drei pro Conference) werden innerhalb Europas an die Teams mit den meisten Punkten nach Ende der Laufzeit vergeben. Konstanz ist der Schlüssel. Doch während Umut und Musti in der Auftaktwoche noch Rang zwei erspielt hatten, landeten die NEO-eSportler DullenMike und Hensoo auf dem letzten Platz.

Durch den Abstieg in Division zwei war der Playoff-Traum schon in weite Ferne gerückt, da eine Qualifikation über das „Consistency-Ranking“ nur noch einer geringen Wahrscheinlichkeit unterlag. Ein Wechsel des Rosters zurück zum Erfolgsduo aus Woche eins sollte allerdings die Wende bringen. Auf einen souveränen Durchmarsch in Liga zwei folgte ein sensationelles Comeback in den Tagen der Entscheidung. Das 6:0 gegen Schottland markierte gleichzeitig den Höhepunkt und Schlussakt.

Final-Turnier in Dänemark

Das einzige Team, welches sich keine Gedanken mehr um die Qualifikation zum FIFAe Nations Cup machen muss, ist die eNationalmannschaft Dänemarks. Der deutsche Nachbar fungiert in dieser Saison als Austragungsort des prestigeträchtigen Offline-Turniers. Ende Juli werden die besten 24 Nationen der Welt in Kopenhagen um den Titel spielen.

Damit steht auch schon fest, dass FIFA-Wunderkind Anders Vejrgang nach dem Gewinn der Virtual Bundesliga Club Championship mit RB Leipzig die nächste Chance auf eine Trophäe erhält. In den Play-Ins hatte der 16-Jährige entscheidenden Anteil am dritten Rang der Nordeuropäer in Conference 1. Das DFB-Team könnte ebenfalls zum Teilnehmerfeld stoßen, muss dafür aber die jüngsten Leistungen bestätigen. Siege gegen die Top-Nationen sind Pflicht.