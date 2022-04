Marcelo steht vor einem stillen Abgang bei Real Madrid

Rührend! So feuert Marcelo seinen Sohn zum Titel an

Bereits in den vergangenen drei Spielzeiten ist der Brasilianer ins zweite Glied zurückgefallen und kommt nur noch sporadisch zum Einsatz. Am vergangenen Wochenende stand der Linksverteidiger mit dem markanten Wuschelkopf das erste Mal in dieser Saison in der Startelf und sein Sohn Enzo durfte ihm zu jubeln.