Kolumbien-Legende bangt nach Unfall um sein Leben! Freddy Rincon spielte einst auch für Real Madrid

Freddy Rincon erleidet in seiner Heimat Kolumbien einen schweren Autounfall. Der ehemalige Real-Profi muss operiert werden. Sein Zustand ist unklar.

Rincon, der in der Saison 1995/96 insgesamt 21 Partien für die Königlichen, musste operiert werden. „Mit der Genehmigung seiner Familie bestätigen wir, dass Freddy Eusebio Rincòn Valencia heute (Montag) in die Klinik eingeliefert wurde“, teilte die Imbanaco-Klinik laut der Sun mit.

Rincons Situation „kritisch“ - Real reagiert

Auch Real meldete sich bereits zu Wort. „Von Real Madrid CF, all unsere Kraft und Zuneigung für Freddy Rincón nach dem Unfall, in den er heute verwickelt war. Wir senden ihm unsere Ermutigung und hoffen, dass er diesen schwierigen Moment so schnell wie möglich überwindet“, twitterte der spanische Klub.